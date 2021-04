Harry vai sem Meghan Markle ao funeral do príncipe Philip; saiba o motivo · .

Harry encontrará a família pela primeira vez após a polêmica entrevista para Oprah Winfrey, mas não contará com a presença da mulher, Meghan Markle. A duquesa de Sussex justificou sua ausência no velório do príncipe Philip com uma orientação médica, já que está grávida pela segunda vez.

O funeral do duque de Edimburgo, morto na última sexta-feira (9), aos 99 anos, será no próximo sábado (17). De acordo com o jornal Mirror, um comunicado enviado pela Família Real confirmou que Meghan não estará no velório. Harry e a atriz moram na Califórnia desde agosto do ano passado, mesmo ano em que anunciaram que abririam mão dos cargos na realeza.

O filho caçula de Charles e Diana, então, estará sozinho na cerimônia fúnebre, que também marcará o primeiro encontro público entre ele e os familiares após a entrevista bombástica. Em conversa com Oprah Winfrey, o casal acusou a família de comportamentos racistas.

Velório do príncipe Philip

A rainha Elizabeth 2ª já aprovou os planos do cerimonial de despedida de seu marido, que ocorrerá no Castelo de Windsor. Haverá um minuto nacional de silêncio, e poucas pessoas estão autorizadas a comparecer ao evento.

No documento assinado pela monarca, há a indicação para seguir as diretrizes de segurança contra a contaminação por coronavírus, então é provável que as 30 pessoas que deverão acompanhar o velório estejam de máscara. Sem as restrições, aproximadamente 800 pessoas poderiam ir ao cerimonial.