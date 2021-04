Hawaii Five-0: Daniel Dae Kim revela por que deixou a série

Em entrevista ao portal americano Vulture, o ator Daniel Dae Kim falou sobre sua saída de Hawaii Five-0 em 2017. Na época, a série estava em sua 7ª temporada e Kim não foi o único a deixar o elenco: seu parceiro de cena, Grace Park, também decidiu deixar o personagem para trás.

O motivo determinante para isso foi os dois não terem conseguido equiparar seus salários com os de seus colegas de elenco, Alex O’Loughlin e Scott Caan.

Durante a entrevista, o ator deixou claro que aceitou uma grande diferença de salário quando optou por fazer Hawaii Five-0 no lugar de Lost. Para ele, foi uma disparidade significante e, então, ele tentou negociar o aumento do salário para que a troca valesse a pena.

Hawaii Five-0: contrato de Daniel Dae Kim não foi aprovado para um aumento

No final da 7ª temporada, Kim e Park tentaram negociar um salário maior quando a renovação do contrato foi oferecida. Afinal, os dois tinham personagens recorrentes na série, mas não ganhavam tanto quanto os membros originais do elenco. “Isso faria com que fôssemos o elenco igual que acreditávamos ser”, comentou o ator durante a entrevista. “Além disso, o aumento me colocaria no mesmo lugar onde estava ao fazer Lost”, completou.

Kim aproveitou a entrevista para ressaltar que isso não era um pedido irracional. O ator fala que sempre foi muito claro com a produção, o elenco e o showrunner de Hawaii Five-0 sobre suas intenções de negociar o contrato. Ainda assim, a produção optou por manter o salário na mesma faixa e Daniel Dae Kim decidiu deixar o elenco da série.

O artista finalizou a entrevista falando que sua decisão mudou o relacionamento com alguns membros do elenco. “Ao mesmo tempo em que tive aliados ao meu lado, nem todo mundo apoiou a decisão. Afinal, somos pessoas diferentes, com objetivos e desejos diferentes. Mas, ao mesmo tempo, é claro que isso afetou a forma como me relacionava com alguns colegas”, afirmou.

