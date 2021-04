HBO Max Brasil: Friends, DC e Harry Potter são destaques em trailer

A HBO Max já confirmou a sua chegada à América Latina em junho de 2021. E para deixar os fãs ainda mais ansiosos para a estreia do serviço de streaming, a plataforma liberou um trailer mostrando um pouco mais de seu catálogo. Confira:

Chego em Junho, para sua alegria. Você está preparado? #HBOMax pic.twitter.com/apOjelVH14 — HBO Max Brasil (@HBOMaxBR) April 15, 2021

Catálogo da HBO Max

No vídeo divulgado, podemos ver vários títulos que vão estar disponíveis na plataforma, como a franquia Harry Potter, Friends, Game Of Thrones, Matrix, Liga da Justiça Snyder Cut, O Senhor dos Anéis e muito mais.

Fonte: Warner Bros./ReproduçãoFonte: Warner Bros./Reprodução

A HBO Max reunirá produções das emissoras HBO, TNT, TBS, TCM e CW e dos canais de animação Cartoon Network, Rooster Teeth, Adult Swim e Crunchyroll. Além disso, o serviço de streaming contará com todo o catálogo da Warner Bros., incluindo New Line, Looney Tunes, CNN e os filmes produzidos pela DC.

Algumas produções originais já foram anunciadas pela plataforma nos últimos meses, entre elas uma série da Liga da Justiça Sombria e outra sobre o Pacificador, um revival de Gossip Girl, o tão esperado reencontro do elenco principal de Friends e muito mais.

Fonte: HBO Max/ReproduçãoFonte: HBO Max/Reprodução

A Warner também anunciou que todos os seus filmes lançados no ano de 2021 nos Estados Unidos terão estreia simultânea no cinema e no streaming. Ainda não foi confirmado se o mesmo valerá para o Brasil e América Latina.

A HBO Max chega ao mercado latino americano em junho de 2021. O valor da assinatura ainda não foi informado.