Heineken divulga 41 vagas de emprego em Curitiba; veja cargo

A Heineken divulga novas oportunidades de emprego na capital do Paraná. No total, estão sendo ofertadas 41 vagas para a função de Ajudante de Entrega em Curitiba. Confira, a seguir, mais informações sobre os empregos na Heineken e como se inscrever a uma das oportunidades!

Heineken divulga vagas de emprego em Curitiba

A Heineken está divulgando novos empregos concentrados na função de Ajudante de Entrega. A empresa está procurando funcionários para preencher 41 oportunidades disponíveis em Curitiba. A Heineken não forneceu informações dos salários, mas divulgou alguns benefícios que os futuros profissionais receberão. Dentre eles, estão:

Auxílio transporte;

Auxílio refeição;

Vale alimentação;

Previdência privada;

Convênio com empresas parceiras;

Cesta de natal;

Assistência odontológica;

Assistência médica.

Quando garantirem a vaga disponível, os contratados irão realizar recargas e triagem das peças, descarregar a mercadoria, manter uma boa aparência, contribuir nas manutenções do veículo, realizar um bom atendimento aos clientes, entre outras tarefas.

Como se inscrever

Os candidatos que desejam ter a oportunidade de trabalhar como Ajudante de Entrega, é necessário acessar a página de seleção e encaminhar currículo atualizado. As inscrições encerrarão quando os cargos estiverem preenchidos.

A Heineken

Oferecendo produtos em 70 países, a Heineken divulga empregos e é uma empresa que presta serviços no segmento de cervejaria. Está presente no território nacional desde 2010 e, nos dias atuais, conta com cerca de 10 mil profissionais dentro de suas indústrias e postos de distribuição.

No Brasil, a Heineken possui variadas marcas dentro do seu portfólio, incluindo Bavaria, Devassa, Amstel, Sol e Kaiser. A empresa também desenvolveu uma linha de bebidas sem álcool, sendo a principal: Skinka.

Fique por dentro de todas as vagas de emprego anunciadas diariamente aqui, no Notícias Concursos!