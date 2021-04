Heineken do Brasil abre novas vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A Heineken do Brasil anuncia empregos para aqueles que estão em busca de uma chance com carteira assinada. A empresa que se destaca no ramo de varejo de bebidas, está anunciando diversas oportunidades na região do Rio de Janeiro. Os interessados devem seguir algumas orientações como critérios exigidos e demais! Veja, a seguir, como se candidatar!

Heineken do Brasil anuncia empregos

São 93 oportunidades anunciadas para o cargo de Ajudante de Entrega pela Heineken. Todas as vagas contam com faixa salarial compatível com o mercado e muitos benefícios. Dentre eles, estão o plano médico e odontológico, o convênio com empresas parceiras, vale-refeição, vale-alimentação e vale-transporte, bem como previdência privada e outros. As principais atividades do cargo são descritas, a seguir!

realização de pré-carga no retorno da rota;

contribuição com a produção do processo;

descarregar produtos;

realização da triagem de vasilhames vazios no ponto de venda, de acordo com as orientações da empresa;

realização de recarga quando da solicitação do gestor;

orientação aos motoristas em suas manobras, facilitando o processo e reduzindo riscos;

zelo pela qualidade de produtos;

utilização correta dos equipamentos de proteção individual;

ter bom relacionamento com os clientes, promovendo excelência no atendimento.

Como se inscrever

Para se inscrever a uma das 93 vagas que a empresa divulga, os interessados devem enviar currículo e cadastrar-se na plataforma de inscrição, clicando aqui. A Heineken do Brasil anuncia empregos para quem está em busca de uma oportunidade e que possua comprometimento com as atividades disponíveis!

