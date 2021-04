Heineken está com inscrições abertas para programa de estágio 2021

A cervejaria Heineken abriu inscrições para o seu programa de estágio 2021. Podem se candidatar estudantes de graduação bacharel com disponibilidade para estagiar por um ou dois anos. Os interessados podem realizar as inscrições até o dia 30 de abril pelo site do 99 jobs (99jobs.com/heineken/jobs/135196-programa-de-estagio-heineken-2021-2);