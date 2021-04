Heitor Martinez revela testes negativos antes de ser internado com covid-19

Após passar 13 dias internado com covid-19, no Rio de Janeiro, Heitor Martinez segue em fase de recuperação. Segundo o ator, o primeiro sintoma que ele teve foi tosse e, apesar da evolução do quadro, fez testes que deram negativo no primeiro momento.

“Fiz três exames de covid [PCR] e todos deram negativo. Fui ao hospital uma semana depois e fiz uma tomografia que ficou constatada a doença e a inflamação de 25% do pulmão. Fui internado na semana seguinte com 50% do pulmão comprometido”, contou ao Uol.