Helen McCrory, atriz de Harry Potter, morre aos 52 anos de câncer · .

Helen McCrory morreu nesta sexta-feira (16). A atriz britânica tinha 52 anos e fazia tratamento contra um câncer. A notícia foi dada pelo seu marido, o ator Damian Lewis, por meio de seu perfil no Twitter. A artista era conhecida por papéis na série Peaky Blinders e na franquia Harry Potter.

“Estou com o coração partido ao anunciar que, após uma batalha heroica contra o câncer, a bela e poderosa mulher que é Helen McCrory morreu pacificamente em casa, cercada por uma onda de amor da família e dos amigos”, escreveu Lewis.

Helen era inglesa e ficou marcada na profissão por seus 28 anos de carreira. Ela viveu a bruxa puro-sangue Narcissa Malfoy, mãe de Draco Malfoy (Tom Felton), nos filmes Harry Potter e o Enigma do Príncipe (2009), Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 1 (2010) e Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2 (2011).

Premiada por seus papéis no teatro, a artista também venceu o Bafta em 1997 por sua atuação no filme Streetlife. A atriz também participou de 007 – Operação Skyfall (2012), A Invenção de Hugo Cabret (2012), O Conde de Monte Cristo (2002), Amor e Inocência (2007), A Rainha (2007) e Reflexos da Inocência (2008).

Na televisão, participou de séries, como Doctor Who (1963-1989), Penny Dreadful e Peaky Blinders. Seu último trabalho foi em His Dark Materials, entre 2019 e 2020.

Confira a postagem com o anúncio da morte: