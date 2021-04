Helena arma barraco, assusta Luna e tem pressentimento · .

Helena (Flávia Alessandra) armará um barraco em Salve-se Quem Puder. A madrasta de Téo (Felipe Simas) assustará Luna/Fiona (Juliana Paiva) e terá um pressentimento ruim sobre a filha de Mário (Murilo Rosa) na novela das sete da Globo.

O público viu a mexicana invadir uma festa no empório da mulher de Hugo (Leopoldo Pacheco). Reconhecida como penetra, a jovem foi humilhada pela própria mãe e enxotada pelos seguranças do estabelecimento.

Em cenas que vão ao ar na próxima segunda (12), as duas se esbarrarão novamente no Empório Delícia, onde a jovem estará trabalhando como garçonete. Luna aparecerá para servir o vinho durante um almoço da empresária com o marido. “O que essa menina está fazendo aqui?”, questionará a loira.

Nesse momento, Téo entrará no restaurante e chamará Hugo de pai. Confusa com as palavras de seu “anjo salvador”, a menina perguntará se Helena é mãe do garoto. “O que te interessa saber se ele é meu filho? Deixa de ser enxerida, menina”, declarará a mulher misteriosa.

O menino acidentado repreenderá a madrasta. “Se sua mãe falou assim, ela deve ter os motivos dela”, afirmará Hugo. Téo tentará contar que ela foi quem o ajudou quando ocorreu o acidente na escada, mas será interrompido por Úrsula (Aline Dias), que relembrará o episódio de Luna como penetra.

Observando a namorada de Juan (José Condessa) ao longo da conversa, Helena se aproximará. “O que você quer comigo? Não é possível que seja só um emprego, tem tantos lugares para você trabalhar”, afirmará a madame, demonstrando desconfiança.

Ela pedirá para que Luna pare de encará-la. Um flashback da infância da mexicana entrará em cena. “Ah, adoro quando você me olha com esse olharzinho e diz ‘eu te amo, mamãe'”, dirá Helena na lembrança.

Quando pararem de se olhar, a mulher estará desnorteada e tonta. Baggio (Amauri Reis) pedirá para que Luna arrume suas coisas e saia da cantina italiana. “Não, ninguém vai mandar ninguém embora aqui. Parem de tratar ela como uma criminosa”, gritará Téo.

Passando mal, a confidente de Alexia/Josimara (Deborah Secco) e Kyra/Cleyde (Vitória Strada) se apoiará em uma das mesas do restaurante, e Úrsula alegará ser fingimento. Ela perguntará o motivo de o namorado defender a garota. “Ela que me socorreu quando eu caí na escada. Eu tentei avisar, mas vocês foram agressivos do nada”, afirmará o diretor.

Luna sairá correndo da cena constrangedora e, escondida, chorará se lembrando do dia do furacão e do momento em que descobriu que sua mãe era madrasta do seu “anjo salvador”.

Salve-se Quem Puder começou a ser exibida em janeiro de 2020, mas teve suas gravações paralisadas em março do ano passado devido à pandemia da Covid-19. A novela voltou ao ar em 22 de março deste ano com a reprise dos capítulos da primeira fase. O público verá episódios inéditos a partir de maio.

