Helinho não é o único e Red Bull Bragantino entra na parada em proposta por atacante do São Paulo: “Tem contrato até 2022”, informa site

Crespo ganhou novos reforços, mas optou por começar a temporada com uma nova dupla de ataque: Pablo e Luciano. Brenner não foi o único a sair e o Tricolor também negociou o jovem Helinho com o RB Bragantino, dando um lucro de R$ 3 milhões pelo empréstimo, com opção de compra fixada em R$ 25M por 65% dos direitos econômicos do jogador. O São Paulo conta com a venda dos dois atletas e não descarta novas tratativas por questões financeiras.









“A necessidade, ela vem, e você tem que fazer, senão você não consegue manter o elenco como um todo. Você deu números muito próximos, temos quase metade do valor previsto em orçamento com o Brenner. Deve ter mais um acréscimo até o mês de julho com o Helinho. O Red Bull também já disse que deve adquirir o Helinho, deve dar na casa de R$ 22 milhões a R$ 23 milhões. Mas ainda vai faltar”, frisou Belmonte, em entrevista à reportagem do ‘GE’.

Sendo assim, o São Paulo deve negociar mais jogadores nesta temporada. O Bragantino, aliás, tenta a contratação de mais um jovem do São Paulo. Trata-se de Gabriel Novaes, que ainda não chegou a ganhar oportunidades no time profissional. O jogador foi o artilheiro e um dos destaques no título da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019, sendo emprestado e negociado com o Barcelona B logo após o término da competição.

Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net



Novaes foi novamente emprestado, mas dessa vez pro Córdoba, também da Espanha. A equipe de Bragança Paulista demonstrou interesse em contar com o jogador em definitivo. A informação é da ‘Gazeta Esportiva’. O time do interior já formalizou uma oferta e está no aguardo pela resposta do São Paulo. Gabriel tem apenas 22 anos e seu contrato no Tricolor é válido até o fim de 2022. O Red Bull mantém o tom de otimismo.

Números de Gabriel Novaes pela base do São Paulo:

114 jogos

57 gols