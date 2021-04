Hélio dos Anjos recebe vacina contra covid-19 e critica o negacionismo

O treinador Hélio dos Anjos recebeu a primeira dose da vacina contra covid-19 nesta segunda-feira. O comandante do Náutico, que está com 63 anos de idade, divulgou o fato em sua conta no Twitter.

“Acredite na vacina contra Covid-19, precisamos vacinar todos o quanto antes. Sou a favor da ciência, das pessoas que estudam e se comprometem durante anos para isso. O negacionismo nos impede de evoluir”, escreveu.

Hélio não esteve em campo para comandar o Náutico na goleada de 4 a 1 contra o Retrô, no último domingo. O treinador estava suspenso, mas volta no clássico contra o Santa Cruz, no domingo, às 16h, nos Aflitos.