Henrique, Bochecha e ex-rival oferecido agitam mercado do Coritiba nesta 6ª feira

Mesmo enfrentando dificuldades por conta da piora na pandemia de Covid e a consequente paralisação do Campeonato Paranaense, o Coritiba foi um dos clubes brasileiros que mais contratações fez para a temporada 2021. Foram 13 no total, entre elas a do centroavante Léo Gamalho. Após se destacar pelo CRB no último ano, o novo camisa 9 do Coxa chegou ao Couto Pereira com status de reforço de peso.

Em apenas dois jogos, o centroavante marcou 3 gols, já batendo a marca de Ricardo Oliveira. O veterano, que aguarda rescisão no Alto da Glória, fez apenas dois tentos em 18 partidas pelo clube. Nesta sexta-feira (09), o colunista do Bolavip Brasil, Rogério Scarione, informou que o atacante Rafael Furtado, ex-Paraná, foi oferecido por meio de empresários à direção coxa-branca.

O atacante de 21 anos está hoje atuando no Académica de Coimbra, da segunda divisão em Portugal. No meio de 2020, rescindiu contrato no Dorival Britto e ficou livre no mercado. Rafael foi revelado no rival. Em 2017, acabou emprestado ao Atlético-MG, onde foi campeão mineiro sub-20.

Rafael Furtado é cria da base do Paraná e hoje está em Portugal (Foto: Rui Santos/Paraná Clube)



Série de lesões atrapalharam sua passagem pelo Paraná e que o fizeram repensar seus planos em meio à pandemia no ano passado. A direção do Coritiba não confirma a informação do oferecido de Furtado. Hoje o técnico Gustavo Morínigo só tem Léo Gamalho e Pablo Thomaz para a função.

Scarione ainda informa que o Coritiba retomou, nesta sexta, as negociações pelo meia Gustavo Bochecha, do Juventude. A negociação do volante canhoto só depende de liberação do time gaúcho, que foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil nessa semana.

Retorno do zagueiro Henrique, cria do Couto, está nos planos do Coritiba para 2021 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)



Por sua vez, o zagueiro Henrique, cria da base coxa-branca e hoje no Belenenses, continua em pauta, mas apenas para depois do termino do Campeonato Português, no final de maio. “Coxa ainda tem outro zagueiro no radar”, informa Scarione, sem revelar o nome do alvo de José Carlos Brunoro.