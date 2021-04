Herança causa guerra fria entre ex-mulheres de Tom Veiga; entenda o caso · .

Uma disputa envolvendo o testamento e a herança de Tom Veiga (1973-2020) chamou atenção do público nos últimos dias com acusações de envenenamento e até um suposto pedido de exumação do corpo do intérprete de Louro José. Cybelle Herminio, sua terceira ex-mulher, e Alessandra Veiga, a segunda ex-mulher, deram entrevistas a Roberto Cabrini falando sobre o caso.

No material que vai ao ar neste domingo (11) no Domingo Espetacular, da Record, Cybelle partiu para o ataque em relação a parte da família do ator: “O testamento partiu do Tom, porque ele sempre soube os filhos que tinha. E eu vou te provar isso porque o Tom fala. O que eu quero dizer é que não existe esse carinho, não existia esse carinho de pai. Ele se sentia um caixa eletrônico”.

A última ex-mulher de Veiga ainda deu sua versão sobre uma briga por conta de bebidas alcóolicas: “Quando eu vi que ele estava entornando a garrafa de vinho, literalmente, em pouquíssimo tempo, e estava indo pegar outra, eu não permiti. Quando ele abriu uma garrafa de vinho, eu entornei essa garrafa de vinho na pia da área externa em que a gente estava. Ele foi para a cozinha, pegou uma garrafa de cachaça. Eu peguei essa outra garrafa e entornei na pia”.

Já Alessandra, mãe de Adrian e Alissa, filhos do intérprete de Louro José (Tom também era pai de Diego e Amanda, fruto de relacionamento anterior com Cristina Rilco), ressalta que Tom lhe revelou ser vítima de agressões por parte de Cybelle.

“Ele tinha vergonha, como ele vai fazer um boletim de ocorrência? Ele pediu para não contar para ninguém. Ele diz ter sido vítima de um golpe porque quando ela provocou ele para reagir, ela disse: ‘Vai, reage. Você não vai fazer nada?’. Ele acredita que se ele fosse revidar e ela se machucasse, ela entraria com a Lei Maria da Penha”, disse.

Alessandra ainda desmentiu as recentes falas de Cybelle Herminio alegando que jamais teria se separado oficialmente de Veiga: “Ela [Cybelle] disse que não tem nada de divórcio. Tem. Tinha dado o divórcio, sim”.

Em vídeo publicado recentemente em seu Instagram, Cybelle falou sobre o tema: “Nunca houve uma separação, de fato. Houve uma briga de casal, como qualquer outro, em meio a uma pandemia. Fui para casa da minha mãe para a gente respirar um pouco. Nunca houve data de assinatura de divórcio”.

Em 13 de outubro de 2020, a ex-mulher do ator chegou a comentar sobre o fim do relacionamento com Tom Veiga ao .: “Sim, estamos separados há um mês, já. Existiam questões que não conseguimos alinhar e, infelizmente, foram determinantes para o fim”.

Entenda o caso envolvendo Tom Veiga

As acusações vieram à tona após uma reportagem do jornal Extra publicada na terça-feira (6) indicar que o intérprete de Louro José teria pedido a um amigo que fosse com ele a um cartório para testemunhar a retirada do nome de Cybelle de seu testamento. Áudios teriam sido enviados ao amigo nos dias 29 e 30 de outubro, sendo que Tom foi encontrado morto em 1º de novembro.

Indícios já apontavam que Cybelle e a família do ator poderiam entrar na Justiça por conta de uma briga pela herança. Tom teria feito um testamento por precaução em maio de 2019, após ter descoberto nódulos no pulmão.

Também nesta semana, o colunista Leo Dias, do Metrópoles, informou que pessoas próximas a Tom Veiga teriam dito que a família tem desejo de pedir a exumação de seu corpo para averiguar um suposto envenenamento.

Alessandra Veiga, segunda ex-mulher do ator, revelou que, em 4 de outubro do ano passado, ele teria lhe contado que sofreu uma agressão de Cybelle em setembro, o que resultou na separação deles. Ele também teria mostrado fotos da surra.

Tom Veiga e Cybelle se casaram em janeiro de 2020, em cerimônia íntima, mas a oficialização de fato só aconteceu em 21 de agosto daquele ano. Ambos trocaram a união estável pelo casamento com total separação de bens. Pouco depois, o casal rompeu.

Em 7 de abril, Cybelle Herminio publicou um vídeo ao lado de seu advogado, Edson Sobrinho, em que deu sua versão sobre o caso. “Diante disso, de envenenamento… Desconheço completamente aquelas marcas, as fotos que estão sendo circuladas nas mídias, absurdo, nunca houve nada disso. Tanto que não tem B.O. registrado.”

Edson ainda ressaltou: “Essas alegações que estão sendo feitas de exumação de corpo, de forçação de casamento através de doação de bens, testamento, nunca houve isso”.

Os filhos de Tom Veiga ainda correm risco de perder uma casa nos Estados Unidos, que era de propriedade do pai, já que ela está com cerca de seis meses de pagamento atrasado.

