Hernanes corre no gramado, mas Orejuela continua no Reffis em treino desta quinta

A presença de Hernanes no campo foi o destaque do treinamento do São Paulo desta quinta-feira, no CT da Barra Funda. O Profeta, que vem desfalcando as atividades comandadas por Hernán Crespo por desconfortos musculares, correu em volta do gramado, mas segue tratamento.

Orejuela, por sua vez, sequer saiu das dependências internas do CT. Por causa de dores no joelho esquerdo, o lateral colombiano continua sendo acompanhado por profissionais no Reffis, ainda sem previsão.

Dando prosseguimento ao plano de inclusão das categorias de base na rotina do time profissional, nesta quinta-feira o técnico Hernán Crespo novamente contou com jovens vindos de Cotia no treinamento.

Ainda não há uma data definida para o retorno do Campeonato Paulista, mas o São Paulo aproveita esse tempo livre para realizar uma pré-temporada e entrosar os seis reforços que chegaram para 2021: Miranda, Orejuela, Eder, Benítez, William e Bruno Rodrigues.

O próximo compromisso do Tricolor no Paulistão acontece contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Por enquanto, Daniel Alves e companhia disputaram apenas um clássico nesta nova temporada e foram aprovados, já que acabaram goleando o Santos por 4 a 0 no Morumbi.