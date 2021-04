Hernanes e Sara mesclam Reffis e trabalho no campo em reapresentação

O São Paulo se reapresentou nesta terça-feira após a vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. Enquanto os titulares fizeram um trabalho regenerativo, incluindo Luciano, que deixou o estádio com fortes dores na coxa esquerda. Hernanes e Gabriel Sara, que vêm desfalcando o elenco nos últimos dias, fizeram atividades fisioterápicas no gramado do CT da Barra Funda.

Orejuela, por sua vez, segue se limitando apenas a trabalhos no Reffis. O lateral-direito colombiano sente dores no joelho há uma semana e ainda não conseguiu se recuperar suficientemente bem para retornar à rotina do grupo tricolor.

Nesta quarta-feira a equipe comandada por Hernán Crespo já volta a entrar em ação, desta vez contra o Guarani, mais uma vez no Morumbi, às 21h30 (de Brasília), pela nona rodada do Paulistão.

Apesar da partida, o elenco irá treinar pela manhã, dando continuidade à preparação para a nova temporada. A tendência é que contra o Bugre o técnico Hernán Crespo escale um time alternativo, preservando os titulares para o clássico de sexta-feira, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.