Hernanes pode ter contrato renovado automaticamente no São Paulo; meia tem moral elevada com Crespo

O meio-campista Hernanes voltou a vestir a camisa do São Paulo para uma partida oficial no último domingo (25). Recuperado de uma lesão na panturrilha, o “Profeta” retornou aos gramados após mais de um mês e agora busca sequência em 2021. Com contrato até o final do ano no clube, o medalhão tem a possibilidade de renovar automaticamente para permanecer.









No acordo com Hernanes, o Tricolor estipulou uma cláusula relacionada a uma meta de jogos. Conforme o site Globoesporte.com, caso o meia atue em 60% das partidas entre 1º de janeiro e 15 de dezembro de 2021 e deseje permanecer por mais um ano, ele deve comunicar a direção são-paulina até o dia 20 de dezembro.

Pessoalmente, o jogador, hoje com 35 anos, deseja atuar por mais uma temporada e, caso não renove com o São Paulo, deve procurar outro clube a partir de 1º de janeiro de 2022. No final de semana, Hernanes atuou por cerca de 10 minutos na vitória diante do Ituano e visa entrar na briga por vaga entre os titulares.

Hernanes: contrato pode ser renovado automaticamente (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)



A última atuação do camisa 15 havia sido no dia 3 de março, por 20 minutos, na goleada diante da Inter de Limeira. Antes, em 28 de fevereiro, foi acionado nos minutos finais contra o Botafogo-SP, todas partidas pelo Campeonato Paulista. Após o confronto em Itu, o técnico Hernán Crespo destacou a importância do meia para o elenco.

“É sempre um prazer ter um jogador como Hernanes. Quero que ele continue assim, com seriedade, com o profissionalismo que ele demonstra a cada dia, sabemos que é muito importante no vestiário, mas não me surpreende nada o que ele faz na profissão, ele tem que continuar igual“, disse o argentino.