Herói do Bahia nasceu quando Marcos ‘virou santo’, foi eleito melhor goleiro de Mundial com Palmeiras e chegou a ser observado pelo Real Madrid

O Bahia tem um novo herói. Na noite do último sábado (24), o goleiro Matheus Teixeira defendeu duas penalidades contra o Fortaleza após empate por 0 a 0 no tempo normal e levou o Tricolor para a grande final da Copa do Nordeste.

Hoje com 22 anos, Matheus Teixeira esteve recentemente nas categorias de base do Palmeiras e chamou a atenção por grandes atuações.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

A identificação com o clube paulista começou logo no ano de nascimento: 1999, quando o Alviverde conquistou a Libertadores pela primeira vez e teve Marcos se transformando em ídolo e ‘santo’ para a torcida. Matheus foi captado pelo time paulista após um amistoso quando ainda fazia parte do time sub-13 do Tanabi, time do interior de São Paulo.

Entre 2016, o arqueiro foi o titular na final do Mundial de Clubes sub-17 e chegou até mesmo a defender uma penalidade no vice-campeonato para o Real Madrid, do qual foi eleito o melhor goleiro da competição. Em 2018, com uma vitória por 4 a 2, o Alviverde deu o troco e ficou com o título.

A partir das grandes atuações no Mundial, Matheus passou a ser observado de perto pelo Real Madrid, no entanto, o interesse não evoluiu para uma negociação. O goleiro chegou a treinar com o time principal do Palmeiras em 2018, mas não foi aproveitado na sequência.

O goleiro, que tinha vínculo com o clube paulista até julho de 2019, não renovou com o Verdão e se transferiu para o Bahia B. Em 2021, com o time principal do Bahia, Matheus soma seis partidas com quatro gols sofridos em três vitórias, dois empates e uma derrota.

As finais da Copa do Nordeste entre Bahia e Ceará acontecerão entre os dias 1° e 8 de maio. Os canais Disney transmitem a competição ao vivo e com exclusividade, e o ESPN.com.br traz o tempo real das partidas com vídeos dos lances e dos gols.