Herói do Flamengo, Diego Alves brilha nos pênaltis e dedica título da Supercopa a Rogério Ceni: ‘É um ídolo eterno’

Grande herói da conquista da Supercopa do Brasil pelo Flamengo sobre o Palmeiras, Diego Alves comemorou a volta por cima. O goleiro, que defendeu três pênaltis dos jogadores palmeirenses, passou por lesões no ano passado e perdeu a posição para Hugo antes de brilhar outra vez. Além disso, viveu uma novela antes de renovar o contrato com o clube da Gávea.

O arqueiro lembrou que não foi a primeira vez que ele fez tantas defesas em uma disputa de penalidades.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“Sim, com toda humildade, em um torneio na Europa defendi quatro. Mas mais do que os pênaltis era o significado pra gente. Para mim em especial, porque passei por um momento conturbado. Isso vai para as pessoas que quiseram minha permanência, era um desejo meu ficar no Flamengo, muita gente fez muito esforço para eu continuar. Fico feliz por retribuir isso com esse título que esse grupo merece”, declarou o arqueiro ao Sportv.

Enquanto concedia a entrevista, ele foi interrompido pelo técnico Rogério Ceni, que o abraçou.

“Esse cara aqui (Rogério Ceni) merece muito. Ele nunca tinha vencido um título nos pênaltis. É um ídolo eterno, está louco. Obrigado, valeu! Temos de comemorar, sim!”, disse o arqueiro.

Diego Alves, goleiro do Flamengo Flamengo

Esse foi o 2º título seguido do Flamengo na Supercopa do Brasil.

No ano passado, os cariocas conquistaram a taça com uma vitória por 3 a 0 sobre o Athletico-PR, também em Brasília.