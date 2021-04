Herói do Flamengo, Diego Alves vira ‘guardião’ e leva taça da Supercopa para casa

Três pênaltis defendidos, herói do título rubro-negro e… guardião da taça da Supercopa do Brasil! Diego Alves realmente teve um domingo inesquecível e acabou ganhando a missão curiosa do Flamengo de levar o troféu para casa e dormir com ele.

É raro que um jogador leve uma taça dessas para casa. Mas isso acabou acontecendo por uma sequência de eventos.

O Flamengo voltou de Brasília, palco da partida contra o Palmeiras, ao Rio de Janeiro ainda no domingo, mas desembarcou apenas no final da noite. Não havia mais tempo para levar a taça para a Gávea.

Assim, foi preciso escolher um ‘guardião’.

E não havia melhores mãos que as de Diego Alves. Líder dentro do elenco, ainda seria um “prêmio” por tudo que ele fez na partida – afinal, o Flamengo não seria campeão se ele não defendesse os três pênaltis.

Além disso, Diego Alves também estará com o troféu para as entrevistas que vai conceder nesta segunda-feira.

O troféu será “devolvido” nesta terça-feira. O goleiro o levará até o Ninho do Urubu, onde o Departamento de Patrimônio o receberá, o catalogará e o levará finalmente para a Gávea.