Herói do GreNal, Léo Chú diz que gol coroa trabalho e agradece confiança de Renato

Foi no final do jogo, mas o Grêmio venceu o Internacional por 1 a 0, na Arena. O triunfo veio dos pés de Léo Chú, que saiu do banco para marcar um belo gol de fora da área. Após o apito final, o atacante destacou o esforço semanal que tem feito nos treinos.

“É uma semana muito feliz para mim, inesquecível. Estou trabalhando muito, esse gol veio para coroar a minha semana e o que venho fazendo desde o ano passado”, afirmou ao Premiere.

Léo Chú também comentou sobre a relação com Renato Gaúcho, já que abraçou o treinador após marcar o gol da vitória.

“É o sonho de todo mundo abraçar o maior ídolo do clube. Fico feliz pela confiança que ele vem me dando”, finalizou.

Com o resultado, o Grêmio assumiu a liderança do Gauchão, com 17 pontos. Na próxima quarta-feira, o time enfrenta o Independiente del Valle, às 19h15, fora de casa, no jogo de ida válido pela terceira fase da Libertadores.