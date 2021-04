‘Herói’ do Palmeiras na estreia da Libertadores, Renan admite nervosismo do time após levar empate: ‘Desconcentra um pouco’

Atual campeão da América, o Palmeiras começou a sua campanha de 2021 na Conmebol Libertadores com vitória, muito sofrida, por 3 a 2 contra o Universitario-PER, nesta quarta-feira, em Lima, em duelo válido pelo grupo A.

O time paulista tinha o controle do jogo e abriu 2 a 0 com facilidade, mas a expulsão de Alan Empereu animou os peruanos, que fizeram dois gols num espaço de 3 minutos e empataram. Porém, no último lance, Renan fez de cabeça o terceiro gol alviverde.

Após a partida, o zagueiro Renan, que entrou aos 24 minutos do segundo tempo no lugar de Luiz Adriano para recompor o setor defensivo, falou sobre o jogo “maluco”.

“Tomar 2 gols assim muito rápido dá um frio na barriga, desconcentra um pouco assim, mas a equipe conseguiu voltar”, disse o zagueiro.

“Sempre bom vencer fora de casa na estreia, ainda mais na Libertadores”, completou.