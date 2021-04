Herói em Lima, Renan valoriza estreia com vitória fora de casa: “Lutamos até o final”

O jovem Renan, formado nas categorias de base, foi o herói do Palmeiras na estreia pela Copa Libertadores, realizada na noite desta quarta-feira. Autor do gol da vitória sobre o Universitario no Estádio Monumental de Lima, o zagueiro valorizou o triunfo como visitante.

Superior ao adversário, o Palmeiras saiu na frente com Danilo e Raphael Veiga, mas acabou sofrendo o empate após a expulsão de Alan Empereur em dois gols de Gutierrez. Nos acréscimos, após escanteio cobrado por Gustavo Scarpa pela esquerda, Renan cabeceou firme na primeira trave para definir o marcador.

“É sempre bom vencer fora de casa em uma estreia, ainda mais em uma competição como a Libertadores, muito difícil. É muito importante para a gente”, declarou Renan, que marcou seu primeiro gol pelo Palmeiras após substituir Luiz Adriano no segundo tempo.

Com apenas 18 anos de idade, Renan é uma das principais promessas das categorias de base do Palmeiras. Campeão mundial sub-17 pela Seleção Brasileira em 2019 ao lado de Gabriel Veron, o zagueiro disputou contra o Universitairo sua 17ª partida pelo time principal.

“Foi uma partida muito difícil. Perdemos um jogador e, logo em seguida, tomamos o gol. Isso afetou bastante. Porém, lutamos até o final, nos concentramos novamente e, graças a Deus, saímos com a vitória”, afirmou. “Tomar dois gols muito rápido dá um frio na barriga do time todo. Acho que o time desconcentra um pouco, sim”, completou.

Com a vitória fora de casa, o Palmeiras marca seus primeiros três pontos no equilibrado Grupo A da Copa Libertadores. Às 20 horas (de Brasília) desta sexta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, o time palestrino enfrenta o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro.