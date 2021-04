Herrmann faz pedido à torcida do Grêmio e pondera sobre reforços: “Não me preocupo em encher aeroporto”

O Grêmio apresentou no final da tarde da última terça-feira (20) o seu novo vice-presidente de futebol. Depois de topar o convite realizado por Romildo Bolzan Júnior e ter uma conversa inicial com o elenco, Marcos Herrmann concedeu entrevista coletiva. O dirigente, que terá a missão de fechar com um novo treinador, teceu elogios a Renato Portaluppi e aproveitou para fazer um pedido à torcida tricolor.









“Agora é fazer a roda girar, fazer o time jogar. E está jogando. Evidente que temos que melhorar muito. Mas uma transição de um clube vitorioso passa por dificuldades. Peço paciência ao torcedor, tenho certeza que vamos construir um futuro bacana”, afirmou o VP, que confirmou conversas com Tiago Nunes, cotado para assumir a equipe.

Diante da eliminação ainda na pré-Libertadores, o Grêmio ‘pisou no freio‘ e desacelerou a busca por reforços no mercado da bola. No entanto, a direção garante estar atenta a oportunidades e indica a chegada de novos contratados. O dirigente confirmou a possibilidade, mas fez uma ponderação e não garantiu que nomes de peso desembarquem em Porto Alegre.

No campo do CT Luiz Carvalho: Herrmann conversou com elenco no primeiro dia de trabalho (Foto: Lucas Uebel/Grêmio/Divulgação)



“Temos capacidade de investimento. Alguma coisa, vamos fazer. Não me preocupo em encher aeroporto, me preocupo em aquele atleta que chegar ser aplaudido em dois ou três meses. Vamos tentar minimizar os erros para ter uma boa competitividade. Esse é o desejo”, pontou Herrmann.

Alinhado ao pensamento do presidente do clube, o VP preza pela saúde financeira do Grêmio, de olho não apenas na atual temporada. “Estaremos alinhados com os objetivos do clube, equilibrado e saudável. Temos que continuar mantendo o clube competitivo. Com base nessa linha, iremos atuar. Competitivo no presente e forte no futuro”, completou.