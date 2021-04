Hertha Berlin demite membro da comissão técnica por comentários homofóbicos e xenófobos

O Hertha Berlin demitiu o treinador de goleiros Zsolt Petry imediatamente após ele ter feito comentários homofóbicos em uma entrevista. O anúnico foi feito pelo clube alemão nesta terça-feira (6).

O treinador de 54 anos concedeu uma entrevista nesta última segunda-feira (5) e fez os comentários depreciativos, criticando a política de imigração da Europa.

Petry disse que não conseguia entender porque o goleiro do RB Leipzig, seu colega húngaro Peter Gulacsi, recentemente declarou “apoiar homossexuais, travestis e pessoas de outra identidade sexual”, e que não conseguia “entender como a Europa poderia se afundar tanto quanto agora”.

Ele ainda acrescentou: “Os liberais dão suas opiniões. Se você não gosta de migração porque muitos criminosos invadem a Europa, então eles o acusam de ser racista”.

Após um dia de silêncio depois desta entrevista, o clube que disputa a Bundesliga dispensou Petry de suas funções nesta terça.

“O trabalho de Zsolt Petry ao longo dos anos no Hertha BSC tem sido sempre muito apreciado. Ele sempre foi aberto, tolerante e preparado para ajudar. Ele nunca agiu de forma homofóbica ou xenófoba”, disse o CEO Carsten Schmidt.

“Mesmo levando em conta os detalhes mais refinados relativos à tradução de suas observações, e o fato de várias das observações de Zsolt da entrevista terem sido deixadas de fora da publicação sem consulta, acabamos concluindo que as observações no conjunto não estão de acordo com os valores do Hertha BSC. Agradecemos a Zsolt Petry por seu trabalho com o clube e desejamos a ele tudo de bom para o futuro”.

Petry também pediu desculpas por seus comentários e insistiu que se arrependeu das suas palavras.

“Gostaria de salientar que não sou homofóbico ou xenófobo”, disse ele. “Lamento profundamente meus comentários sobre política de imigração e gostaria de pedir desculpas a todos aqueles que procuram refúgio aqui que eu insultei”.

“Eu gostava de trabalhar para o Hertha BSC e respeito a decisão do clube. Desejo a todos o melhor para o futuro”.

Petry trabalhava como treinador no clube desde 2015 e fez 35 partidas com a Hungria durante sua carreira como jogador.