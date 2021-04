High School Musical: The Musical: The Series – 2ª temporada ganha trailer

O Disney+ divulgou o trailer da 2ª temporada de High School Musical: The Musical: The Series. Depois de reencenarem o primeiro filme da trilogia High School Musical, os estudantes do East High planejam montar o musical baseado na sequência, na qual Troy, Gabriella e os demais Wildcats conseguem empregos no clube de Sharpay e Ryan.

Confira o trailer a seguir!

Mais detalhes da 2ª temporada de High School Musical: The Musical: The Series

Os planos de montar High School Musical 2 mudam quando Jenn, a professora de teatro, reencontra um amor antigo que também é professor. No colégio North High, os estudantes de Zacky se preparam para participar de uma competição de teatro, fazendo com que os alunos do East High mudem de ideia.

Enquanto isso, Nini, interpretada por Olivia Rodrigo, e Ricky, interpretado por Joshua Bassett, tentam lidar com o relacionamento à distância. No final da 1ª temporada da série, Nini é convidada para participar de um conservatório de música que pode impulsionar toda a sua carreira, então eles precisam se separar.

Além de Olivia Rodrigo e Joshua Bassett, o elenco da nova temporada conta também com Matt Cornett, Kate Reinders, Julia Lester, Larry Saperstein, Frankie A. Rodriguez e Derek Hough.

A 2ª temporada de High School Musical: The Musical: The Series, estreia na plataforma de streaming Disney+ no dia 14 de maio.

