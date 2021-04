História: 3 fatos surpreendentes sobre os neandertais

Os neandertais costumam ser retratados como brutos, peludos e burros. Entretanto, essa imagem é amplamente baseada nas noções preconcebidas de nós mesmos, assim comodos paleontólogos de muito tempo atrás.

Graças à ciência mais avançada e mentes abertas, descobertas recentes têm mudado constantemente aquelas velhas falsidades.

Acontece que os Neandertais eram comparáveis aos humanos modernos em muitos aspectos. Por exemplo, eles criaram arte e formaram fortes laços sociais que se manifestaram em ações compassivas.

Veja a seguir três fatos sobre o Homem de Neandertal que podem surpreendê-lo.

1. Artistas

De acordo com uma pesquisa publicada em 2018 , os neandertais criaram a arte rupestre mais antiga conhecida.

A saber, o estudo se concentrou na arte em três cavernas espanholas que continham representações em vermelho e preto de animais, pontos e sinais geométricos, além de estênceis, impressões de mãos e gravuras.

Os pesquisadores descobriram que as pinturas foram criadas há pelo menos 64.000 anos – 20.000 anos antes do Homo sapiens chegar à Europa. Os Neandertais eram a única espécie humana do continente na época, então eles devem ter sido os criadores.

Um resultado dessa descoberta é a indicação de que os neandertais tinham uma sensibilidade artística muito parecida com a do antigo H. sapiens . “A arte não é um acidente único”, diz o co-autor Paul Pettit.

“Temos exemplos em três cavernas a 700 quilômetros de distância e evidências de que era uma tradição de longa duração.”

2. Caçadores qualificados

Os neandertais provaram ser caçadores excepcionais, com conhecimento das habilidades necessárias para capturar o jogo e habilidades cognitivas para coordenar ataques.

O pesquisador holandês Gerrit Dusseldorp observou que mesmo os jogos mais difíceis de pegar (por exemplo, animais grandes e poderosos e animais de pastoreio) eram todos caçados pelos neandertais.

Eles não faltavam força – aparentemente, o número e a distribuição das fraturas encontradas nos ossos são uma reminiscência das de cavaleiros de rodeio profissionais , que também se envolvem com animais grandes e perigosos.

Além disso, os Neandertais provavelmente tinham uma destreza manual impressionante, o que significaria a habilidade de produzir ferramentas de caça.

3. Herdamos seus problemas de saúde

A diversidade genética que veio da endogamia com os neandertais pode ter garantido que os humanos que deixaram a África sobrevivessem até os tempos modernos. No entanto, isso teve um preço.

De acordo com pesquisas publicadas em 2016 , muitas doenças genéticas modernas provavelmente vieram do DNA de Neandertal.

Especificamente, a herança se refere a um risco maior de coágulos sanguíneos e derrames, depressão, lesões na pele, tendência ao vício em nicotina e desnutrição devido ao desequilíbrio da tiamina (vitamina B1).

Essas características se relacionam a adaptações supostamente benéficas em tempos pré-históricos, quando nossos corpos tinham a regulação por ritmos circadianos, alimentados por uma dieta diferente e precisando de um sistema imunológico reforçado.

Infelizmente, no mundo moderno, essas características agora levam a problemas de saúde.