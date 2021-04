História do Brasil: o Plano Real

O Plano Real: tudo o que você precisa saber

O Plano Real foi um plano de reformas econômicas que visavam solucionar a inflação e a crise econômica brasileira.

O assunto aparece com frequência em uma série de questões de história do Brasil, principalmente aquelas que abordam o período histórico mais recente.

O Plano Real: Definição

O termo Plano Real se refere ao conjunto de reformas econômicas implementadas no Brasil no ano de 1994, durante o governo do presidente Itamar Franco.

O Plano Real: Antecedentes Históricos

O Brasil possuía uma extensa dívida externa desde o ano de 1930, durante a Era Vargas. Com a sucessão dos governos presidenciais, a dívida só aumentava, mesmo com diversas tentativas de solucionar o problema.

Nos anos 90, a economia brasileira estava sendo fortemente afetada por uma hiperinflação. Antes desse cenário, 12 planos econômicos haviam sido criados por diversos presidentes e ministros na tentativa de mudar a situação econômica do país, mas nada conseguia de fato solucionar os problemas.

Além disso, a crise econômica foi severamente agravado devido ao início da Primeira Crise do Petróleo, que aconteceu em 1973. Ainda, em 1979, a Segunda Crise do Petróleo aconteceria e quebraria a economia brasileira. As duas crises afetaram profundamente o país, uma vez que, nos anos 70, o Brasil importava 70% do petróleo que era consumido.

Dessa maneira, com o aumento da dívida a cada ano, a falta de um plano financeiro que de fato pudesse quitá-la aos poucos e as crises internacionais, na década de 90, a inflação brasileira havia atingido 6800%.

O Plano Real: Características

O Plano Real é, até os dias de hoje, considerado um marco na história. Isso porque, ele foi o responsável pelo controle da hiperinflação e também pelo controle fiscal brasileiro. Além disso, o plano também criou uma nova moeda para o país, o Real, que é utilizada até os dias de hoje.

No ano de 1992, Fernando Collor de Mello deixa o cargo de presidente após sofrer um Impeachment. Assim, o seu vice, Itamar Franco assume o seu lugar e a sua primeira missão será aquela de controlar a hiperinflação (que havia piorado ainda mais durante o mandato de Collor).

O Ministro da Fazenda do governo de Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, foi o responsável por unir a equipe que criaria o Plano Real que contou com os nomes de Pérsio Arida, André Lara Resende, Gustavo Franco e Winston Fritsch.

O Plano seria oficialmente criado no ano de 1994 e proporcionaria o controle inflacionário no Brasil, que havia sido o maior desafio brasileiro desde a década de 70. Além disso, o novo plano criaria uma nova moeda, como já mencionado, o que estabilizaria a economia brasileira.