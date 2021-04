HIV/AIDS: Filmes que retratam a vida de quem convive com a doença

O HIV e a AIDS surgiram no século XX e acabaram matando milhares de pessoas em todo o planeta.

A saber, o HIV “Vírus da imunodeficiência humana” é uma infecção sexualmente transmissível e trata-se de infecções causadas por microorganismos como por exemplo: Fungos, bactérias e vírus.

A AIDS “Síndrome da Imunodeficiência Adquirida” é um estágio mais avançado da infecção pelo HIV quando o vírus aproveita-se de fraquezas do organismos, desenvolvendo tuberculose e pneumonia, por conta da baixa imunidade causada pelo vírus.

No entanto, vale ressaltar que HIV e AIDS são infecções diferentes e por isso pessoas podem estar infectadas com o HIV e não estar com AIDS.

Até os dias de hoje muitas pessoas que possuem essas infecções sofrem com preconceitos, justamente pela falta de informação de muitas pessoas.

Nesse contexto, separamos filmes que abordam a vida de pessoas que tiveram que aprender a lutar contra a doença e o preconceito da sociedade.

Além disso, trata-se de um tema recorrente em questões de vestibulares e no Enem. Por isso, acompanhe o artigo e fique por dentro das dicas de filmes sobre HIV e AIDS.

Dicas de filmes sobre HIV e AIDS

Selecionamos uma lista com filmes que abordam a vida de pessoas que precisaram aprender a conviver com o HIV ou a AIDS, assim como o preconceito pelos olhos da sociedade, veja!

Bohemian Rhapsody

O filme de drama autobiográfico de Freddie Mercury, vocalista do Queen, uma das maiores bandas de Rock and Roll do planeta de todos os tempos.

O longa mostra a trajetória de Freddie Mercury e sua banda desde o começo da carreira até o auge do sucesso e os excessos ao longo desse percurso.

Contudo, Mercury acaba contraindo AIDS e a história da banda e da sua vida muda drasticamente. O vocalista tem de enfrentar o preconceito e uma doença até então letal.

Clube de Compras Dallas

O filme conta a história de Ron Woodroof, um cowboy e eletricista norte-americano diagnosticado com AIDS em 1986, um dos períodos mais obscuros da doença.

Apesar de ser diagnosticado com apenas alguns meses de vida, o cowboy recusa a aceitar o prognóstico e começa a procurar tratamentos alternativos.

Nessa busca incansável ele passa a conhecer um novo mundo e contrabandear drogas ilegais do México.

Cazuza: O Tempo Não Para

O longa retrata a vida do compositor e cantor Cazuza desde o começo da sua carreira, os anos de sucesso com o Barão Vermelho e sua carreira solo.

No entanto, o filme também mostra como a AIDS pode ser uma doença avassaladora e todo o preconceito que envolve quem estava infectado.

Filadélfia

O filme conta a história de Andrew Beckett, um advogado homossexual que trabalhava em uma prestigiada empresa em Filadelfia.

Contudo, quando ele não consegue mais esconder no trabalho que tem AIDS, ele acaba demitido.

Beckett então resolve levar o caso aos tribunais e garantir que justiça seja feita.

E então, gostou das dicas de filmes sobre HIV e AIDS?

Não deixe de ler também – Filmes sobre importantes lideranças femininas.