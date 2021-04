‘Hoje vale R$ 330 milhões ou mais’

O jornal Marca ficou encantado com a atuação do zagueiro brasileiro Eder Militão, do Real Madrid, no empate por 1 a 1 com o Chelsea, nesta terça-feira, pela semifinal da Champions League.

Na visão do diário, com sua atuação contra os Blues, além das ótimas partidas recentes, o ex-são-paulino provou que de fato valeu os 50 milhões de euros (R$ 329,71 milhões, na cotação atual) investidos pelos merengues em sua contratação.

“Militão ganhou a confiança de todos. Além de defender, ainda se oferece para atacar pela direita”, elogiou.

“As chegadas do Chelsea pelas beiradas complicaram sua vida, mas ele se saiu bem. Bloqueou Werner muito bem no minuto 48. Foi muito potente nas antecipações e o melhor da zaga. Ainda teve outra ação salvadora no minuto 73, e foi o melhor do Real Madrid”, seguiu.

“O fato do Madrid chegar vivo ao jogo de Londres se deve muito ao zagueiro que hoje vale 50 milhões de euros, ou mais”, completou.

Na partida, Militão somou 7 desarmes, 3 interceptações e acertou 62 de seus 68 passes, entre outros números de destaque.

Eder Militão durante jogo entre Real Madrid e Chelsea, pela Champions Getty Images

Além disso, o brasileiro deu a assistência para Benzema fazer o gol de empate do Real no 1º tempo.

Por outro lado, o Marca não gostou da atuação do atacante Vinicius Jr. contra o Chelsea.

De acordo com o veículo, a partida do ex-flamenguista não teve “nada a ver” com o jogo contra o Liverpool, no qual o camisa 20 arrebentou e foi o melhor em campo.

“Vini foi a estrela contra o Liverpool, mas hoje bateu em uma rocha – o lateral Azpilicueta. Tomou amarelo já com 26 minutos por falta feita em Pulisic. Só conseguiu arrancar pela primeira vez com espaço aos 32 minutos”, ressaltou.





“Ele entrou pouco no jogo hoje e foi substituído aos 20 do 2º tempo. Sua partida hoje não teve nada a ver com o duelo contra o Liverpool”, salientou.