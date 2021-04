Holan acerta rescisão com o Santos e fica livre para assumir novo clube; Fortaleza tem interesse

Ariel Holan definiu nesta sexta-feira (30) a rescisão de contrato com o Santos, clube do qual pediu demissão no começo da semana. A saída foi em comum acordo e, portanto, sem necessidade de pagamento de multa.

A partir de agora, o treinador está livre para negociar e vai avaliar propostas e sondagens que recebeu nos últimos dias. Segundo apurado pela ESPN, Fortaleza e León, do México, são dois dos interessados no argentino.

O Tricolor de Aço parece largar na frente, pois já iniciou conversas com o agente do treinador nesta sexta. O clube busca um substituto para Enderson Moreira, demitido no último domingo (25) após a eliminação para o Bahia, nos pênaltis, na semifinal na Copa do Nordeste.

Já o clube mexicano ainda não entrou em contato com Holan e apenas acompanha a situação.

No Santos, Holan trabalhou por apenas 54 dias. O argentino tinha contrato até 2023. mas decidiu interromper o vínculo depois de ser alvo de protestos da torcida, com rojões atirados em seu próprio apartamento. No Peixe foram 12 jogos, com quatro vitórias, três empates e cinco derrotas.

O treinador de 60 anos foi campeão do Campeonato Chileno com Universidad Católica, em 2020. Três anos antes, conquistou a Copa Sul-Americana com o Independiente, da Argentina.