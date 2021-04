Holan aponta erros em derrota do Santos para Ponte e explica ausência de Soteldo: “Teve dificuldade”

O Santos parece estar conseguindo se recolocar no caminho das vitórias e da organização. Depois de um 2020 cheio e altos e baixos, mas com diversas crises financeiras e políticas, o Peixe começou a temporada 2021 com um pouco mais de estabilidade. A nova diretoria vem tendo acertos nos bastidores, e a comissão técnica conseguindo acertos em campo.









Depois de passar pelo Deportivo Lara, o Alvinegro venceu o San Lorenzo, na Argentina, por 3 a 1, e trouxe o jogo para o Brasil com uma certa tranquilidade. Na última terça-feira (13), brasileiros e argentinos voltaram a se enfrentar, desta vez no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Ainda que em vantagem, o Santos conseguiu abrir 2 a 0, levou o empate e garantiu a classificação.

Foto: Ivan Storti/Santos FC



Nesta sexta-feira (16), porém, o Peixe sofreu um duro golpe. Ao visitar a Ponte Preta em Campinas, viu a Macaca marcar três vezes ainda na primeira etapa e não conseguiu reagir. O resultado persistiu no segundo tempo e a derrota foi concretizada. O técnico Ariel Holan tentou explicar os motivos pelos quais o time jogou mal e ausência de Soteldo.

“A administração da bola no campo rival teve erros no primeiro tempo. Esses erros possibilitaram os contra-ataques e, quando aconteceram, não estivemos próximos para deter o jogo no início do contra-ataque. Uma vez que a bola caía nas costas, era difícil de defender. Creio que cometemos erros na posse e na contenção dos contra-golpes”, analisou.

Fim de jogo. O processo é doloroso e a reconstrução é demorada. A paciência é muito mais que necessária, é fundamental. — Falando de Alvinegro (@fdalvinegro)

April 17, 2021





“Soteldo teve dificuldade para se recuperar do jogo de terça, fez um esforço muito grande na preparação deste momento. No domingo, seguramente irá jogar alguns minutos, mas temos que pensar em como podemos nos equilibrar para que possamos jogar na terça-feira, pela Libertadores. Temos que pensar e ver como podemos corrigir os erros de hoje”, concluiu.