Holan comandou seu último treino pelo Santos antes da viagem para a Argentina

Por mais que não vá estar no banco de reservas do Santos na partida contra o Boca Juniors, Ariel Holan comandou seu último treino na manhã desta segunda-feira no CT Rei Pelé. Foi a despedida do treinador do Peixe.

Também pela manhã, o presidente Andres Rueda anunciou que Holan pediu demissão após resultados ruins e uma grande pressão da torcida. O mandatário revelou que rojões foram estourados pelo lado de fora do apartamento do técnico, episódio este que desgastou ainda mais o argentino.

Holan até pediu para comandar o Santos na partida contra o Boca Juniors, porém a diretoria optou por não contar com o treinador no confronto com os argentinos, que acontece nesta terça-feira, às 21h30, na Bombonera. Marcelo Fernandes assumirá interinamente a equipe.

Depois do treino pela manhã, a delegação do Peixe almoçou pelo CT Rei Pelé e, no período da tarde, embarcou rumo à Argentina. O Santos entra pressionado para a partida, visto que perdeu para o Barcelona-EQU na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.