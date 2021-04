Holan deve permanecer no Brasil e futuro chama atenção da torcida do Santos

A saída de Holan pegou o Santos com tanta surpresa que o clube ainda não conseguiu encontrar um substituto. O presidente Andrés Rueda tem conversado com empresários de alguns técnicos brasileiros e a escolha deve acontecer até o final de semana. Fernando Diniz, um dos primeiros cogitados, já foi descartado.

O curioso é que Holan pode acabar permanecendo no Brasil. De acordo com o portal “O Povo”, o argentino negocia a rescisão contratual com o Peixão e almeja permanecer no futebol nacional. Ainda segundo a reportagem, o técnico está na mira do Fortaleza, que demitiu Enderson Moreira recentemente.

Os representantes do comandante buscam oficializar de vez o rompimento do vínculo com o Santos para ouvir novas propostas, mas já há um início de conversas com o Tricolor do Pici. Muitos achavam que o técnico iria retornar para a Argentina e retomar sua carreira no país onde mora, mas isso não deve acontecer. Assim, o Fortaleza alimenta o sonho de tê-lo nessa temporada.

A demora de Rueda para anunciar um novo treinador tem justificativa. Diferente de outros presidentes, o cartola quer acertar na chegada de um novo nome para não ter que demitir quando o Brasileirão estiver iniciado. Por isso, as conversas precisam ser mais detalhadas e elaboradas.

O clube paulista também busca reforços e monitora o mercado interno. Por enquanto, não há nenhuma negociação avançada, mas já há algumas possibilidades sendo debatida entre os dirigentes nos bastidores da Vila Belmiro.