Holan diz “sim” e meia será dispensado pelo Santos assim que se recuperar de lesão

Holan segue tentando encontrar a melhor forma de jogar no time do Santos. Apesar dos tropeços recentes, o treinador argentino é respaldado pela diretoria e a maior parte da torcida santista também gosta muito do técnico. O maior desafio nesse momento é tentar se recuperar no Campeonato Paulista e também na Copa Libertadores da América.

O elenco santista é muito jovem, há vários atletas que estavam na base até ano passado e a adaptação no profissional pode demorar um pouco mais. Assim, no mundo ideal, era para o Peixe ir buscando reforços no mercado, mas o clube segue impedido de inscrever novos atletas no BID da CBF por causa de dívidas antigas.

Em outra ponta, cartola segue buscando diminuir a folha salarial e, após saída de Sabino, outro que será dispensado é o meio-campista Rafael Longuine. De acordo com o portal UOL Esporte, o Alvinegro Praiano optou por não renovar com o jogador após avaliação interna. O contrato do atleta se encerra no dia 31 de maio.

Ainda de acordo com a reportagem, a extensão contratual irá acontecer até o meia se recupera de forma completa. Longuine teve uma grave contusão no ligamento cruzado do joelho direito. Assim, quando estiver pronto para retornar aos gramados, ele já buscará um novo clube, tendo em vista que não faz parte dos planos de Holan.

Sánchez segue com futuro indefinido e não há certeza se ele continuará após o término do atual contrato, que termina em julho. As conversas entre as partes seguem, mas não existe previsão e tampouco se o acordo irá sair.