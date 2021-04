Holan fica encantado com pupilo no Santos e titularidade entra em pauta internamente

Holan chegou ao Santos cercado de expectativa e vem conseguido corresponder. O time está encaixando, demonstrando enorme confiança e a torcida santista está muito esperançosa que a equipe vai conseguir sucesso nessa temporada. O argentino está muito feliz e focado para realizar um grande trabalho no clube da Vila Belmiro.









Sem reforços, o técnico precisou encontrar soluções no próprio Alvinegro Praiano, como a garotada da base e outros atletas que estavam buscando o seu espaço. Quem está empolgando o treinador é o atacante Lucas Braga, que evoluiu demais e está se tornando um dos principais jogadores do elenco.

Com isso, a tendência é que o velocista ganhe cada vez mais espaço no Peixão. O seu estilo de jogo e a versatilidade chamam atenção da comissão técnica, que o consideram essencial para alguns jogos, principalmente quando a equipe atua fora de casa. A Gazeta Esportiva informou que o único considerado titular absoluto nesse momento é Marinho.

Portanto, Holan tem carta branca para fazer qualquer tipo de mudança que ache viável e os jogadores estão fechados com o comandante. Isso é muito importante para o elenco conseguir sucesso na temporada e a Libertadores, como todos sabem, é o sonho de todos na Vila Belmiro.

Enquanto isso, Rueda segue trabalhando nos bastidores para ajudar melhorar as questões econômicas do clube. O presidente já conseguiu fechar com alguns patrocinadores e agora prioriza resolver dívidas que atormentam o Santos na Fifa.