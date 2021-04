Holan ganha ‘reforço’ para Libertadores e duas posições podem ser afetadas; Kaio Jorge pode retornar

Tendo em mãos basicamente Marinho, Soteldo e os Meninos da Vila, Ariel Holan agrega experiência e juventude para fazer do Santos um time diferente do que foi na temporada passada – apesar de ter sido vice-campeão da Libertadores com Cuca. Uma prova da confiança da direção santista no argentino é o longo contrato assinado, válido até dezembro de 2023.









Implantando seu estilo de jogo aos poucos, o Peixe já dá indícios do que pode ser o ano de 2021. Na última terça-feira (06), por exemplo, encarou o San Lorenzo fora de casa e venceu por 3 a 1, dominando boa parte do jogo e com os meninos sendo destaque. Com gols de Lucas Braga, Marinho e do jovem Ângelo, de apenas 16 anos (!), o Santos leva vantagem para o jogo de volta.

Foto: Ivan Storti/Santos FC



Inclusive, Holan pode ter um reforço para o dia 13, no Mané Garrincha. Conforme noticiou o jornal A Tribuna, o atacante/lateral-esquerdo Jonathan Copete está recuperado da Covid-19. Nesta quarta-feira (07), o jogador se reapresentou no CT Rei Pelé, onde passou por exames cardiológicos e físicos, assim sendo liberado pelo deparamento médico a voltar aos treinos.

Além de Copete, há a expectativa para o retorno de Kaio Jorge. Fora da delegação que foi até Buenos Aires, o camisa 9 se recupera de uma lesão muscular na coxa. O colombiano, no entanto, atua em mais de uma posição, assim podendo ser opção para o lugar de Felipe Jonatan em uma eventual substituição ou para Lucas Braga ou Marinho, caso entre no ataque.

Nem 3 meses, e o Santos de Ariel Holan é infinitamente mais bem treinado que a Juventus de Pirlo, que ta há quase 1 anos no cargo. — Ana Paula (@spnferreira)

April 7, 2021





Com jogadores voltando de lesão, Holan ainda pode ter mais uma boa notícia. A imprensa argentina afirma que o San Lorenzo deve vir para o Brasil com o time reserva. Os argentinos querem focar na liga nacional, onde vê mais chances de título, do que na fase 3 da Libertadores, que daria uma vaga na fase de grupos da competição continental.