Holan não será o técnico do Santos contra o Boca Juniors

Ariel Holan não estará no banco de reservas do Santos na partida contra o Boca Juniors, que acontece nesta terça-feira, às 21h30, pela Libertadores. O Peixe será comandado interinamente pelo auxiliar Marcelo Fernandes.

O presidente Andres Rueda anunciou nesta segunda que Holan pediu demissão do cargo de treinador do Santos. O mandatário ainda disse que o técnico argentino pediu para comandar a equipe contra o Boca Juniors, porém o clube optou por não contar com a sua presença no jogo da Argentina.

Holan deixa o Peixe após resultados negativos no Campeonato Paulista e na Libertadores, além de ter sofrido uma grande pressão da torcida. Rueda revelou nesta segunda que rojões foram lançados do lado de fora do apartamento do técnico argentino.

Holan deixa o Santos após 12 partidas no comando da equipe da Vila Belmiro, com quatro vitórias, três empates e cinco derrotas.