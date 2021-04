Holan pede e Rueda oferece R$ 190 mil para acertar com meio-campista; medalhão se recupera de lesão

O Santos vem evoluindo dentro de campo e o trabalho de Ariel Holan começa a ser muito elogiado pela torcida e até pela imprensa. O técnico argentino conseguiu rapidamente ganhar a confiança dos jogadores e a equipe dá sinais que pode surpreender mais uma vez nessa temporada, mesmo ainda sem os reforços desejados.









Enquanto ainda não está liberado para contratar, a diretoria do Peixe segue trabalhando para não perder nenhum jogador importante e formalizou uma proposta para entrar em um acordo com o meio-campista Carlos Sánchez, que se recupera de uma grave lesão. O uruguaio recebeu sondagens de diversos times, mas prioriza permanência na Vila Belmiro.

De acordo com informações do portal UOL Esporte, os dirigentes santistas querem diminuir o salário do medalhão pela metade com bônus por produtividade devido a realidade do clube e porque o jogador já está em fase final de carreira. Os cartolas aguardam uma contraproposta do meia para a negociação avançar entre as partes.

Sánchez recebe cerca de R$ 380 mil por mês. Assim, o Santos deseja pagar para o jogador ficar por algo girando em torno de R$ 190 mil mensais. Os valores ainda não empolgaram o uruguaio, que pretende renegociar para tentar receber mais em um possível novo contrato.

O UOL Esporte também informou que, na proposta, o Alvinegro Praiano ofereceu um ano de contrato que pode ser prorrogado por mais uma temporada. Isso também não teria agradado o jogador, que pretende permanecer por mais tempo. Holan gosta do estilo de jogo do medalhão e é o grande entusiasta para a sua permanência.