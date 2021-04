Holan se empolga com qualidade de meio-campista e vai além: “Ele está fazendo muito bem”

O Santos voltou a vencer no Campeonato Paulista ao bater a Inter de Limeira por 2 x 1. Nitidamente, Holan vem priorizando a Copa Libertadores da América. Como o elenco santista é curto, o técnico aposta nos garotos para o Estadual e classifica isso como uma espécie de laboratório para saber com quem ele pode contar para a sequência da temporada.









A maioria da torcida do Peixão apoia o técnico, mesmo com alguns tropeços. A diretoria também segue o mesmo rumo e entende que o técnico faz o certo em priorizar as competições mais rentáveis financeiramente e importantes. Assim, o argentino segue seu trabalho sem sofrer nenhum tipo de pressão exagerada.

Quem vem empolgando Holan nesses jogos é Lucas Lourenço, jovem promessa do clube paulista. Tecnicamente, o jogador sempre foi considerado acima da média para sua categoria, mas que precisa ser mais constante nas partidas sem oscilar tanto. Assim, o jovem ganha moral com o treinador e vira uma peça importante no Peixe.

“O Lucas está tendo bons momentos nos jogos. Na medida em que ele vai jogando, acredito que vai se consolidando para ter um rendimento mais estável durante um jogo inteiro. Ele está fazendo muito bem, vamos seguir em frente com todos os jogadores da base”, disse o argentino.

O comandante também falou sobre a pontuação no Paulista: “Gostaríamos de ter mais pontos no Paulista. Hoje foi importante o jogo do Kaio Jorge, jogou bem, é um jogador importante para nós com todo seu potencial. Está fazendo um esforço muito grande. Ele e Marinho estavam há muitos dias sem jogar, o Soteldo precisava de mais tempo com a família, tivemos dificuldades que fizeram com que esteja sendo difícil. O gol do Bruno Marques, um jovem que vai evoluir com o decorrer do tempo. Por todos esses motivos estou contente”, explicou.