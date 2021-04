Holan tem dúvida no ataque do Santos para jogo desta terça

O Santos treinou na tarde desta segunda-feira, no CT do River Plate, na Argentina, e o técnico Ariel Holan manteve uma dúvida no ataque para a partida desta terça, diante do San Lorenzo, pela terceira fase da Copa Libertadores.

Durante as duas semanas de treinos em Atibaia, o técnico argentino revezou o garoto Ângelo e Lucas Braga no lado esquerdo do setor ofensivo e a dúvida persistiu após o treino desta segunda. Marinho, que fará sua estreia na temporada, e Marcos Leonardo estão confirmados.

O substituto de Sandry, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e deve perder o resto da temporada, será Vinicius Balieiro, que atuará ao lado de Alison e Gabriel Pirani.

Soteldo viajou para a Argentina, treinou normalmente nesta segunda, mas deve começar no banco de reservas por ter perdido as duas semanas de treinos em Atibaia. Kaio Jorge é desfalque certo.

O Santos deve jogar com João Paulo, Pará, Kaiky Fernandes, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Vinícius Balieiro e Gabriel Pirani; Marinho, Marcos Leonardo e Ângelo (Lucas Braga)

O pimeiro duelo entre Santos e San Lorenzo acontece nesta terça-feira (6), às 21:30 horas, no Estádio El Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires. O jogo de volta acontece em Brasília no próximo dia 13. Ariel Holan busca sua primeira vitória contra o San Lorenzo e Santos reencontra adversário, carrasco da Sul-Americana, após 15 anos.