Holan vê pontos positivos no Santos, comenta sobre Soteldo e diz: “Temos que nos reforçar”

Nesta sexta-feira, o Santos teve uma atuação abaixo da crítica e foi derrotado por 1 a 0 pelo Novorizontino, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Após a partida, o técnico Ariel Holan analisou o desempenho da equipe e comentou sobre o planejamento do Peixe para o restante da temporada.

Na visão do técnico argentino, o Santos conseguiu evoluir em alguns aspectos nesta noite. Apesar disso, ele deixa claro que permanece descontente com outros pontos apresentados pelo Alvinegro em campo.

“Hoje, quero destacar primeiro as coisas positivas que o time fez durante o jogo. Penso que a posse de bola até a chegada no campo rival foi muito melhor do que nos últimos jogos, em que os adversários recuaram tanto quanto o Novorizontino, que em nenhum momento disputou a bola. Creio que melhoramos muito, porque eles não tiveram contra-ataques. Melhoramos muito a bola parada defensiva, defendemos muito bem as poucas bolas que eles tiveram”, afirmou Holan.

“Mas também há muitas coisas para melhorar. Quanto entramos no campo rival, temos que ter mais movimentação e mais velocidade nos passes. Também jogar com os atacantes no um contra um, assim como melhorar a bola parada no ataque”, completou.

Holan foi muito direto ao discorrer sobre a necessidade de fortalecer o elenco. Por enquanto, o clube da Vila Belmiro não pode fazer contratações, devido à punição da Fifa pelo não pagamento do passe de Soteldo ao Huachipato, do Chile.

“Obviamente, este time não é o mesmo que jogou a final da Libertadores, já disse muitas vezes. Não quero dar desculpas, mas a verdade é que não temos Veríssimo, Pituca, e provavelmente não teremos mais algum outro jogador. Temos que nos reforçar, temos que conseguir trazer jogadores do nível dos que se foram. Isso ajudará os jovens, que poderão seguir crescendo. Eles estão fazendo um esforço muito importante, mas são muitos jogos. Vamos jogar três jogos em cinco dias, muitos deles estão jogando os seus primeiros minutos pelo time principal”, disse o treinador.

Por fim, Holan falou brevemente sobre a situação de Soteldo, que recebeu uma proposta do Toronto FC, do Canadá.

“Eu não gosto de opinar sobre suposições. Soteldo está em fase de negociações e, quando o tema for resolvido, entre amanhã e segunda-feira, falaremos com Andres (Rueda), Jorge (Andrade), (Renato) Quaresma… Eles terão que falar entre eles também. Em vez de falar sobre suposições, vamos ver o que acontece”, finalizou.

Com o resultado, o Santos estacionou nos nove pontos, na segunda colocação do grupo D. No domingo, o time recebe o Corinthians, na Vila Belmiro, às 20h. Pela Libertadores, o Peixe enfrenta o Boca Juniors, na terça-feira, às 21h30, na Argentina.