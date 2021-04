Holanda vai instalar 1,5 milhão de carregadores de carros elétricos

Ao revisar uma seção do “Acordo Nacional do Clima”, os holandeses descobriram que, para atingir a desejada meta de um sistema de transporte livre de emissões no país, seria necessário instalar mais de um 1,5 milhão de carregadores para carros elétricos até o final da década atual. Então, resolveram instalá-los já!

No entanto, para cumprir seus objetivos, os grupos de trabalho, nacional e regionais, perceberam que a maioria dos proprietários de veículos elétricos irá necessitar de carregadores disponíveis nas vias públicas. É a proverbial questão do ovo e da galinha, diz o site de tecnologia CleanTechnica: sem demanda por carros elétricos não vale a pena construir uma rede de recarga, mas, sem esta, ninguém compra elétricos.

Afinal, sem uma rede robusta de carregamento, só aqueles que tiverem condições de fazer um (caro) carregamento em sua própria garagem, irão se interessar por veículos elétricos. A solução encontrada pelos holandeses foi a instalação de carregadores públicos. Quando encomenda um carro elétrico, o cidadão solicita um carregador próximo à sua casa. A prefeitura então providencia a instalação.

Adaptando um país para veículos elétricos

Fonte: Zach Shahan, CleanTechnica/ReproduçãoFonte: Zach Shahan/CleanTechnica

O que os grupos de trabalho fazem atualmente na Holanda é coordenar, iniciar, estimular, convencer e pressionar. Ou seja, a esfera governamental faz tudo o que é possível e necessário, exceto instalar e financiar os carregadores. Essa tarefa fica a cargo de um mercado livre, no qual inúmeros provedores de cobrança disputam licitações para obter as licenças, como ocorre com as concessionária de gás.

Outro trabalho de convencimento é junto às associações de proprietários e investidores imobiliários que, em seus empreendimentos, precisam começar a instalar rapidamente os carregadores, sob pena de frustrar os moradores.

O desafio é enorme, e inclui ainda estacionamentos em shopping centers, instalações esportivas e recreativas, propriedades de acesso público, sem contar as praias, que recebem um enorme afluxo de veículos anualmente. A grande questão será: instalar o número certo nos lugares certos e do tipo certo.