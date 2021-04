Home office: Especialista dá dicas para organização pessoal

A pandemia transformou a vida das pessoas em todos os sentidos. Com a modalidade home office implantada em quase todas as áreas e funções, para alguns colaboradores, organizar e conciliar a vida pessoal com as demandas do trabalho têm sido uma tarefa quase impossível.

“Com certeza não é nada fácil desligar a cabeça das preocupações com o lar e com os prazos estipulados pelo chefe. No sistema home office, nem tudo são flores. Exige-se disciplina dos funcionários e confiança das empresas”, ressalta Ligia Molina, professora de Gestão de Pessoas na IBE Conveniada FGV, consultora organizacional, palestrante e coach de carreira.

Como uma tendência irreversível para muitos setores, “as empresas passaram a medir a dedicação dos profissionais não mais por suas horas de trabalho, mas por suas entregas. E, nesse cenário, a organização e autogestão devem ser expertises essenciais dos colaboradores em prol da produtividade”, comenta Ligia Molina.

Para auxiliar os profissionais a lidar com todas essas transformações, a professora da IBE Conveniada FGV elenca importantes dicas para planejar a melhor forma de atuação nestas condições. Confira:

Tire o pijama

Um dos motivos pelos quais os funcionários utilizam uniformes nas empresas é para criar uma identidade visual. “Da mesma forma isso deverá acontecer na sua casa, não faz sentido ficar o dia todo de pijama”, indica Ligia Molina.

Ainda de acordo com a especialista, essa medida simples pode fazer o seu desempenho melhorar, além disso, estar vestido mais formalmente, facilita para que os moradores da casa identifiquem que você está em horário de trabalho.

Tenha uma agenda e comunique-se

Para manter a disciplina e o ritmo, organize seu horário de trabalho e de descanso, respeitando cada um deles.

“Tente não realizar atividades pessoais durante o horário de trabalho. Se for algo urgente ou algum acontecimento inesperado, avise o seu líder sobre o imprevisto. Dessa forma, suas atividades poderão ser remanejadas”, recomenda a consultora organizacional.

Mantenha a calma e tente descansar

Mesmo com todos os compromissos ao redor, respeite os horários de alimentação e pausas para descanso.

“De fato, não tem sido fácil manter a calma, pois as responsabilidades rotineiras, somadas ao excesso de informações vindas dos noticiários, aliadas à falta de organização de muitos trabalhadores, podem aumentar o estresse e ansiedade. Nesse cenário, descansar o corpo e a mente é uma tarefa bem complicada”, destacou.

Cuide da sua saúde mental

De acordo com a especialista, sem uma boa inteligência emocional, não será possível desenvolver nada. Nem produzir e nem organizar tarefas.

Uma pesquisa coordenada pela Fiocruz, e feita em parceria com outras instituições, divulgadas no ano passado, sintomas de ansiedade e depressão afetam 47,3% dos trabalhadores de serviços essenciais durante a pandemia de Covid-19, no Brasil e na Espanha.

Mais da metade deles – e 27,4% do total de entrevistados – sofria de ansiedade e depressão ao mesmo tempo. Além disso, 44,3% têm abusado de bebidas alcoólicas; 42,9% sofreram mudanças nos hábitos de sono; e 30,9% foram diagnosticados ou se trataram de doenças mentais em 2019.

“Na pandemia, muito tem se falado sobre as doenças mentais. Além de impactar a vida pessoal, essas complicações resultam na desaceleração da produtividade. Ao detectar qualquer inquietação, dificuldade de concentração, insônia, pensamentos acelerados ou catastróficos, busque ajuda profissional. Cuide-se”, ressaltou.

Avalie as prioridades

“Por fim, analise todos os cenários. O que era feito antes, talvez não faça sentido agora”, finalizou a especialista e coach de carreiras ao exemplificar decisões que precisam ser tomadas hoje.