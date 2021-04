Homem-Aranha no Aranhaverso: sequência tem novos diretores

A Sony Pictures Animation anunciou em seu Twitter os novos diretores para a sequência de Homem-Aranha no Aranhaverso: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson. O segundo longa continuará com a mesma equipe de produção que ganhou o Oscar de Melhor Animação em 2019.

The multiverse is expanding. Meet your #SpiderVerse sequel directing team:

Joaquim Dos Santos (@jds_247)

Kemp Powers (@powerkeni)

Justin K. Thompson (@shinypinkbottle) pic.twitter.com/pLrpYwz6Wl

— Sony Pictures Animation (@SonyAnimation) April 19, 2021