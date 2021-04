A Polícia Militar de Alagoas atendeu, nesta quarta-feira, 28, uma ocorrência de maus tratos a animais.

De acordo com informações da PM, uma guarnição foi informada sobre o crime e se dirigiu até o local de imediato. Ao chegar na residência localizada na Rua Prefeito Dácio Dias, o autor informou que teria sacrificado o animal, pois o mesmo se encontrava doente. O indivíduo também afirmou que uma outra pessoa, ao qual não podemos informar devido à Lei de Abuso de Autoridade, ajudou na morte do bichinho e também de desovar em outro local.

Na casa de um dos autores foi encontrado vestígios de sangue e um porrete utilizado pelo mesmo para sacrificar o cãozinho.

O mesmo foi encaminhado, junto com o material do crime, para delegacia onde foram tomadas as providências cabíveis.

