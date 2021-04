Homem é ameaçado de linchamento após ser flagrado com duas meninas de 11 e 14 anos

Um homem de 30 anos foi ameaçado de linchamento e preso após ser acusado de tentar estuprar duas meninas, de 11 e 14 anos. O caso aconteceu na cidade de Santa Luzia do Norte, região metropolitana da capital. As crianças estão sendo acompanhadas pelo Conselho Tutelar da cidade. Segundo informações repassadas pelo Centro Integrado de…

Um homem de 30 anos foi ameaçado de linchamento e preso após ser acusado de tentar estuprar duas meninas, de 11 e 14 anos. O caso aconteceu na cidade de Santa Luzia do Norte, região metropolitana da capital. As crianças estão sendo acompanhadas pelo Conselho Tutelar da cidade.

Segundo informações repassadas pelo Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Ciosp), militares do 8º BPM foram deslocados para o local após receber a denúncia de que um homem estava sendo ameaçado de linchamento por moradores da localidade, após ser flagrado com duas meninas. A prisão ocorreu por volta das 23h30 no Centro da cidade.

O suspeito foi inicialmente detido pela Guarda Municipal e depois entregue à PM, que o encaminhou à Central de Flagrantes, em Maceió. A polícia não informou se os pais ou responsáveis pelas crianças foram localizados ou o que elas faziam na companhia do agressor.

O acusado ficará à disposição da Justiça. As meninas devem ser submetidas a exames.