Homem é condenado a pagar indenização após mostrar as nádegas para vizinha

Nesta terça-feira (20), um homem, que não teve o nome divulgado, foi condenado a pagar R$ 4 mil reais por danos morais após danificar o cano que recolhe a água da calha da casa dos vizinhos e baixar as calças e mostrar as nádegas. As informações são do G1 Santa Catarina.

O pagamento do valor da indenizaçaõ será dividido igualmente para vizinha do réu e o filho dela. A decisão ainda cabe recurso.

De acordo com dados do processo, a situação aconteceu em setembro de 2017. O homem admitiu as acusações, mas tentou justificar o que fez por ter desavenças com a vizinha por causa de uma discussão pelo descarte de lixo e problemas psicológicos. Ele também garantiu que providenciou os reparos do cano.