Homem é encontrado caído em estrada de Piaçabuçu após sofrer atentado

Policiais do 11º BPM receberam neste domingo, 18 de abril, uma ligação da Casa Maternal, em Piaçabuçu, para realizar os procedimentos cabíveis após uma vítima ter dado entrada no hospital com ferimentos de disparo de arma de fogo.

De acordo com a unidade hospitalar, o homem que não teve identidade revelada, estava caído na AL-101 Sul, próximo ao acesso ao do Povoado Potengy. Ele estava guiando uma motocicleta que também permaneceu no local.

O local do crime foi preservado enquanto policias esperavam os agentes do Instituto de Criminalística. Já a moto foi encaminhada para o GPM.

As últimas informações dão conta que o homem que sofreu tentativa de homicídio foi encaminhado para a Unidade do Agreste, em Arapiraca.

A Polícia Civil irá investigar mais uma tentativa de homicídio na região do Baixo São Francisco.