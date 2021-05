Homem é espancado pela população após ferir duas pessoas em tentativa de assalto

Um homem foi espancado por populares, na manhã desta sexta-feira, 30, após ferir duas pessoas em uma tentativa de assalto. O caso aconteceu entre as Ruas João Ribeiro Lima e Estudante José de Oliveira Leite, no Centro de Arapiraca, agreste alagoano. De acordo com informações de populares, o acusado chegou a um escritório de advocacia…

Reprodução

Um homem foi espancado por populares, na manhã desta sexta-feira, 30, após ferir duas pessoas em uma tentativa de assalto. O caso aconteceu entre as Ruas João Ribeiro Lima e Estudante José de Oliveira Leite, no Centro de Arapiraca, agreste alagoano.

De acordo com informações de populares, o acusado chegou a um escritório de advocacia com uma faca e anunciou o assalto. Um cliente reagiu a ação criminosa, tentou deter criminoso, mas foi mordido duas vezes no braço pelo elemento.

Uma mulher – que também estava no local – foi atingida na coxa pela ponta da faca que o acusado portava. O acusado não conseguiu roubar nada e foi detido por populares, que passaram a agredi-lo na porta do estabelecimento.

Momento depois, policiais da Rocam do 3º BPM chegaram ao local e levaram o criminoso à Central de Polícia, em Arapiraca.