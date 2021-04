Homem é executado em via pública na cidade de Coruripe

Na tarde desta segunda-feira, 26 de abril, a Polícia Militar de Alagoas, através do 11º BPM, registrou mais um homicídio por arma de fogo na região.

A vítima foi identificada como Carlos dos Santos Lima, 34 anos. De acordo com informações policiais, ele se encontrava na rua Antônio Brasil Rocha, no Alto de Cruzeiro, quando foi surpreendido em plena luz do dia e recebeu vários disparos de arma de fogo.

O homem não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Rondas ostensivas foram feitas pela polícia, porém até o fechamento dessa matéria ninguém foi preso.

A onda de homicídios na região vêm assustando a população do Litoral Sul Alagoano.

Com informações do 11º BPM